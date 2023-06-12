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Мэр Новой Каховки Леонтьев заявил, что Киев год шёл к разрушению ГЭС

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Глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев в эфире телеканала РБК заявил, что киевские власти добивались разрушения Каховской ГЭС на протяжении года, начиная с прошлого лета.
Мэр Новой Каховки Леонтьев заявил, что Киев год шёл к разрушению ГЭС
  • AP

«Этот террористический акт (разрушение Каховской ГЭС. — RT) не разовый акт. К этому шли (киевские власти. — RT) начиная с лета прошлого года», — цитирует его РИА Новости.

Леонтьев назвал разрушение ГЭС «грандиозной трагедией, созданной искусственным путём».

Президент России Владимир Путин назвал разрушение дамбы Каховской гидроэлектростанции варварской акцией Киева, которая была осуществлена с подачи кураторов из западных государств.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что цель диверсии Украины на Каховской ГЭС — лишить Крым воды.

Госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен заявил, что администрация США не располагает дополнительной информацией о том, кто несёт ответственность за подрыв Каховской ГЭС.

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