ВСУ за сутки 31 раз обстреляли ДНР
Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК.
«Под вражеским огнём оказались районы четырёх населённых пунктов республики», — говорится в сводке.
Речь идёт о Горловке, Донецке, Макеевке и Старомлиновке.
Отмечается, что в результате обстрелов погибла женщина в Кировском районе Донецка.
Также сообщается, что ранения различной степени тяжести получили девять гражданских лиц.
Ранее украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами.
Также мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что ВС Украины обстреляли детскую больницу.