Мэр Донецка Кулемзин: украинские войска обстреляли детскую больницу
- AFP
«В результате обстрела Кировского района пострадало здание детской больницы №3 в посёлке Абакумова», — написал он в своём Telegram-канале.
Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что ВСУ возобновили обстрел Донецка после 9,5 часа перерыва, выпустив по городу шесть снарядов из артиллерийских орудий натовского образца.
15 июня в ведомстве сообщили, что ВС Украины четвёртый раз за день нанесли удар по территории ДНР из РСЗО, выпустив шесть ракет по Озеряновке.