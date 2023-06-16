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Мэр Донецка Кулемзин: украинские войска обстреляли детскую больницу

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Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что ВС Украины обстреляли детскую больницу.
Мэр Донецка Кулемзин: украинские войска обстреляли детскую больницу
  • AFP

«В результате обстрела Кировского района пострадало здание детской больницы №3 в посёлке Абакумова», — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что ВСУ возобновили обстрел Донецка после 9,5 часа перерыва, выпустив по городу шесть снарядов из артиллерийских орудий натовского образца.

15 июня в ведомстве сообщили, что ВС Украины четвёртый раз за день нанесли удар по территории ДНР из РСЗО, выпустив шесть ракет по Озеряновке.

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