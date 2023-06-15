СЦКК ДНР: ВСУ четвёртый раз за день обстреляли территорию республики из РСЗО
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Об этом заявили в представительстве региона в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 20:30 — н. п. Нелеповка — н. п. Озеряновка. Выпущено шесть ракет из РСЗО», — сказано в сообщении ведомства.
Ранее украинские боевики обстреляли жилые дома в Киевском районе Донецка из артиллерии калибра натовского образца.