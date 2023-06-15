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СЦКК ДНР: ВСУ четвёртый раз за день обстреляли территорию республики из РСЗО

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ВС Украины четвёртый раз за день нанесли удар по территории ДНР из РСЗО, выпустив шесть ракет по Озеряновке.
СЦКК ДНР: ВСУ четвёртый раз за день обстреляли территорию республики из РСЗО
  • AP
  • © Evgeniy Maloletka

Об этом заявили в представительстве региона в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 20:30 — н. п. Нелеповка — н. п. Озеряновка. Выпущено шесть ракет из РСЗО», — сказано в сообщении ведомства.

Ранее украинские боевики обстреляли жилые дома в Киевском районе Донецка из артиллерии калибра натовского образца.

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