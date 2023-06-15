СЦКК ДНР: ВСУ четвёртый раз за день обстреляли территорию республики из РСЗО

ВС Украины четвёртый раз за день нанесли удар по территории ДНР из РСЗО, выпустив шесть ракет по Озеряновке.

Об этом заявили в представительстве региона в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 20:30 — н. п. Нелеповка — н. п. Озеряновка. Выпущено шесть ракет из РСЗО», — сказано в сообщении ведомства.

Ранее украинские боевики обстреляли жилые дома в Киевском районе Донецка из артиллерии калибра натовского образца.