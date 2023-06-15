Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

РИА Новости: жилые дома попали под обстрел в Киевском районе Донецка

Короткая ссылка
Украинские боевики обстреляли жилые дома в Киевском районе Донецка из артиллерии калибра натовского образца.
РИА Новости: жилые дома попали под обстрел в Киевском районе Донецка
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что попадания снарядов пришлись по жилым домам по адресам: улица Куинджи 23, 25 и 27, улица Коминтерна, 50.

«В домах серьёзные разрушения. Выбиты стёкла. Стены посечены осколками», — сказано в сообщении.

По предварительным данным, жертв нет.

Обнаружены фрагменты натовских боеприпасов.

Ранее украинские войска выпустили шесть снарядов натовского калибра 155 мм по Александровке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить