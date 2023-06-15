РИА Новости: жилые дома попали под обстрел в Киевском районе Донецка

Украинские боевики обстреляли жилые дома в Киевском районе Донецка из артиллерии калибра натовского образца.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что попадания снарядов пришлись по жилым домам по адресам: улица Куинджи 23, 25 и 27, улица Коминтерна, 50.

«В домах серьёзные разрушения. Выбиты стёкла. Стены посечены осколками», — сказано в сообщении.

По предварительным данным, жертв нет.

Обнаружены фрагменты натовских боеприпасов.

Ранее украинские войска выпустили шесть снарядов натовского калибра 155 мм по Александровке.