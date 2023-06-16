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СЦКК ДНР: украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами

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ВС Украины выпустили 11 снарядов натовского калибра 155 мм по Донецку и Макеевке.
СЦКК ДНР: украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами
  • РИА Новости

Об этом заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 19:05 — населённый пункт Орловка — населённый пункт Макеевка (Червоногвардейский район). Выпущено пять снарядов калибром 155 мм», — сказано в сообщении ведомства в Telegram.

Кроме того, ВСУ выпустили шесть снарядов по Донецку (Киевский район).

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что ВС Украины обстреляли детскую больницу.

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