СЦКК ДНР: украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами

ВС Украины выпустили 11 снарядов натовского калибра 155 мм по Донецку и Макеевке.

Об этом заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 19:05 — населённый пункт Орловка — населённый пункт Макеевка (Червоногвардейский район). Выпущено пять снарядов калибром 155 мм», — сказано в сообщении ведомства в Telegram.

Кроме того, ВСУ выпустили шесть снарядов по Донецку (Киевский район).

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что ВС Украины обстреляли детскую больницу.