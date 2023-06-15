Кадыров пообещал освободить Марьинку в скором времени

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в скором времени Марьинка в ДНР будет освобождена.

Он отметил, что вопреки разным слухам бойцы спецназа «Ахмат» контролируют ход освобождения города.

«Никто никуда не ушёл, не дождётесь! Совсем скоро, как только наши войска полностью овладеют этим населённым пунктом, обстрелы Петровского района Донецка прекратятся, так как артиллерия ВСУ просто не будет его досягать», — заявил глава Чечни.

Врио главы ДНР Денис Пушилин ранее сообщил, что ВС Украины продолжают переброску дополнительных резервов в Марьинку.

14 июня он сообщил, что Вооружённые силы России за последние несколько дней улучшили позиции в Марьинке.

Пушилин также сообщал об улучшении позиций ВС России на Авдеевском направлении.