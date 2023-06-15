Песков допустил, что Подоляк имел в виду своих, когда призывал к максимальному убийству
- AFP
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Пескова попросили прокомментировать слова Подоляка об «убийстве мобилизованных».
«Наверное, он про своих», — сказал Песков. Его цитирует РИА Новости
Подоляк заявлял, что план Киева предусматривает максимально жёсткое продвижение войск вперёд с «максимальным убийством россиян».
Также Песков усомнился в том, что советник Зеленского Подоляк владеет точными данными о контрнаступлении ВСУ.
14 июня Минобороны России сообщило, что с 4 июня ВСУ потеряли около 7,5 тыс. человек убитыми и ранеными.