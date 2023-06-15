Песков допустил, что Подоляк имел в виду своих, когда призывал к максимальному убийству

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, «наверное, говорил про своих», когда заявлял о плане с «максимальным убийством россиян», считает пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Пескова попросили прокомментировать слова Подоляка об «убийстве мобилизованных».

«Наверное, он про своих», — сказал Песков. Его цитирует РИА Новости

Подоляк заявлял, что план Киева предусматривает максимально жёсткое продвижение войск вперёд с «максимальным убийством россиян».

Также Песков усомнился в том, что советник Зеленского Подоляк владеет точными данными о контрнаступлении ВСУ.

14 июня Минобороны России сообщило, что с 4 июня ВСУ потеряли около 7,5 тыс. человек убитыми и ранеными.