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Песков допустил, что Подоляк имел в виду своих, когда призывал к максимальному убийству

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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, «наверное, говорил про своих», когда заявлял о плане с «максимальным убийством россиян», считает пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков допустил, что Подоляк имел в виду своих, когда призывал к максимальному убийству
  • AFP
  • © Genya SAVILOV

Пескова попросили прокомментировать слова Подоляка об «убийстве мобилизованных».

«Наверное, он про своих», — сказал Песков. Его цитирует РИА Новости

Подоляк заявлял, что план Киева предусматривает максимально жёсткое продвижение войск вперёд с «максимальным убийством россиян».

Также Песков усомнился в том, что советник Зеленского Подоляк владеет точными данными о контрнаступлении ВСУ.

14 июня Минобороны России сообщило, что с 4 июня ВСУ потеряли около 7,5 тыс. человек убитыми и ранеными.

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