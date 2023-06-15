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В офисе Зеленского заявили, что план Киева предусматривает «максимальное убийство россиян»

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План Киева предусматривает максимально жёсткое продвижение войск вперёд с «максимальным убийством россиян», заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.
В офисе Зеленского заявили, что план Киева предусматривает «максимальное убийство россиян»
  • AP
  • © Libkos

«Существует один план: максимально жёсткое продвижение вперёд с максимальным убийством россиян на этом маршруте. После этого мы не можем где-то остановиться и сказать: «Всё, давайте теперь что-то думать и разговаривать», — сказал он. Слова чиновника приводит РИА Новости.

Он утверждает, что это «единственно возможный сценарий для Украины — выйти на границы 1991 года».

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя на фоне убийства Киевом ряда российских граждан, а также заявлений о «готовности убивать россиян по всему миру» задал вопрос, почему Генсек ООН Антониу Гутерреш и международные организации игнорируют открытое подстрекательство к терроризму со стороны Украины.

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