План Киева предусматривает максимально жёсткое продвижение войск вперёд с «максимальным убийством россиян», заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

«Существует один план: максимально жёсткое продвижение вперёд с максимальным убийством россиян на этом маршруте. После этого мы не можем где-то остановиться и сказать: «Всё, давайте теперь что-то думать и разговаривать», — сказал он. Слова чиновника приводит РИА Новости.

Он утверждает, что это «единственно возможный сценарий для Украины — выйти на границы 1991 года».

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя на фоне убийства Киевом ряда российских граждан, а также заявлений о «готовности убивать россиян по всему миру» задал вопрос, почему Генсек ООН Антониу Гутерреш и международные организации игнорируют открытое подстрекательство к терроризму со стороны Украины.