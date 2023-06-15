Военные группировки «Восток» отразили атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении

Подразделения группировки войск «Восток» при поддержке авиации и артиллерии отразили наступление ВСУ на Южно-Донецком направлении, уничтожив танки, бронемашины и живую силу противника.

Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

«При поддержке артиллерии и авиации нанесено огневое поражение противнику, который пытается вести наступательные действия», — говорится в сообщении.

По словам Чехова, российскими военными также были уничтожены танки, боевые бронированные машины, живая сила ВСУ.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевой работы сверхмощного самоходного миномёта «Тюльпан».

Также МО России сообщило о 7,5 тысячи убитых и раненых солдат ВСУ c 4 июня.