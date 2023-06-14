Экс-аналитик ЦРУ Джонсон заявил, что ВСУ несут огромные потери в ходе контрнаступления
- AP
- © Libkos
Он подчеркнул, что большое количество бронетанковых соединений и машин ВСУ «попросту уничтожается».
«А что касается потерь среди военных, то сейчас, по моим подсчётам, они достигают примерно восьми, девяти, даже десяти к одному», — приводит РИА Новости слова Джонсона каналу Judging Freedom на YouTube.
Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в ходе ПМЭФ-2023 сказал, что украинские войска в ходе попытки контрнаступления в регионе не смогли продвинуться ни на шаг даже в серой зоне.