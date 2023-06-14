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Экс-аналитик ЦРУ Джонсон заявил, что ВСУ несут огромные потери в ходе контрнаступления

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Украинская армия несёт огромные потери в ходе своего контрнаступления, потери ВСУ могут достигать десяти к одному. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон заявил, что ВСУ несут огромные потери в ходе контрнаступления
  • AP
  • © Libkos

Он подчеркнул, что большое количество бронетанковых соединений и машин ВСУ «попросту уничтожается».

«А что касается потерь среди военных, то сейчас, по моим подсчётам, они достигают примерно восьми, девяти, даже десяти к одному», — приводит РИА Новости слова Джонсона каналу Judging Freedom на YouTube.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в ходе ПМЭФ-2023 сказал, что украинские войска в ходе попытки контрнаступления в регионе не смогли продвинуться ни на шаг даже в серой зоне.

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