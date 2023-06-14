Балицкий заявил, что в прифронтовых зонах Запорожской области осталось около 30% населения
- РИА Новости
«Сейчас, думаю, процентов 30. Особенно в серой зоне очень много людей выехало», — приводит ТАСС его слова на полях Петербургского международного экономического форума.
К серой зоне Балицкий отнёс населённые пункты: Васильевку, частично Токмак, Пологи, Розовку, Куйбышево (Каменка с 2021 года. — RT).
По его словам, в Малых Щербаках остались около 15% жителей.
Ранее Балицкий заявил, что в Запорожской области создано народное ополчение, вместе с полицией и военной комендатурой ополченцы заступят на патрулирование.