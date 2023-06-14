Украина получит из Швеции 250 миноискателей для устранения последствий разрушения ГЭС

Швеция направит Украине 250 миноискателей для устранения последствий разрушения плотины Каховской ГЭС.

Об этом сообщил министр по делам гражданской обороны страны Карл-Оскар Болин.

«Шведская помощь в виде 250 миноискателей ускорит работы по разминированию», — цитирует его ТАСС.

Он отметил, что мины «представляют серьёзную угрозу жизни и здоровью гражданского населения района».

Ранее в российском постпредстве также отметили, что ЕС автоматически приписывает России любые преступления Украины.