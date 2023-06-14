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Украина получит из Швеции 250 миноискателей для устранения последствий разрушения ГЭС

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Швеция направит Украине 250 миноискателей для устранения последствий разрушения плотины Каховской ГЭС.
Украина получит из Швеции 250 миноискателей для устранения последствий разрушения ГЭС
  • AFP
  • © Anatolii Stepanov

Об этом сообщил министр по делам гражданской обороны страны Карл-Оскар Болин.

«Шведская помощь в виде 250 миноискателей ускорит работы по разминированию», — цитирует его ТАСС.

Он отметил, что мины «представляют серьёзную угрозу жизни и здоровью гражданского населения района».

Ранее в российском постпредстве также отметили, что ЕС автоматически приписывает России любые преступления Украины.

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