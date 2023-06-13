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Постпредство России: ЕС автоматически приписывает Москве любые преступления Украины

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ЕС автоматически приписывает России любые преступления Украины.

Об этом сказано в комментарии постоянного представительства России при Европейском союзе.

Как передаёт его текст ТАСС, сделанные 13 июня 2023 года в ходе дебатов в Европарламенте заявления представителей председательствующей в Совете ЕС Швеции и ЕК «не выдерживают критики».

«Европейская общественность в очередной раз смогла услышать ничем не подкреплённые обвинения в адрес России в разрушении Каховской ГЭС», — сказано в комментарии.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинская сторона специально била по Каховской ГЭС из РСЗО HIMARS.

По его словам, виновник трагедии в разрушении станции очевиден — украинская сторона стремилась к этому.

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