Постпредство России: ЕС автоматически приписывает Москве любые преступления Украины
Об этом сказано в комментарии постоянного представительства России при Европейском союзе.
Как передаёт его текст ТАСС, сделанные 13 июня 2023 года в ходе дебатов в Европарламенте заявления представителей председательствующей в Совете ЕС Швеции и ЕК «не выдерживают критики».
«Европейская общественность в очередной раз смогла услышать ничем не подкреплённые обвинения в адрес России в разрушении Каховской ГЭС», — сказано в комментарии.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинская сторона специально била по Каховской ГЭС из РСЗО HIMARS.
По его словам, виновник трагедии в разрушении станции очевиден — украинская сторона стремилась к этому.