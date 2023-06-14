Столтенберг: министры обороны стран НАТО обсудят размещение ядерного оружия в Белоруссии

Министры обороны стран НАТО на заседании группы ядерного планирования альянса обсудят размещение российского ядерного оружия на территории Белоруссии.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Министры проведут заседание группы ядерного планирования НАТО, на котором будет рассмотрена ситуация вокруг Договора о стратегических наступательных вооружениях, а также вокруг решения России разместить ядерное оружие в Белоруссии», — цитирует его ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко заявил, что размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии начнётся после 7—8 июля.

Лукашенко отмечал, что российское тактическое ядерное оружие будет размещено в нескольких хранилищах на территории Белоруссии.