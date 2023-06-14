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Столтенберг: министры обороны стран НАТО обсудят размещение ядерного оружия в Белоруссии

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Министры обороны стран НАТО на заседании группы ядерного планирования альянса обсудят размещение российского ядерного оружия на территории Белоруссии.
Столтенберг: министры обороны стран НАТО обсудят размещение ядерного оружия в Белоруссии
  • Gettyimages.ru
  • © Omar Havana

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Министры проведут заседание группы ядерного планирования НАТО, на котором будет рассмотрена ситуация вокруг Договора о стратегических наступательных вооружениях, а также вокруг решения России разместить ядерное оружие в Белоруссии», — цитирует его ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко заявил, что размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии начнётся после 7—8 июля.

Лукашенко отмечал, что российское тактическое ядерное оружие будет размещено в нескольких хранилищах на территории Белоруссии.

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