Столтенберг: министры обороны стран НАТО обсудят размещение ядерного оружия в Белоруссии
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Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
«Министры проведут заседание группы ядерного планирования НАТО, на котором будет рассмотрена ситуация вокруг Договора о стратегических наступательных вооружениях, а также вокруг решения России разместить ядерное оружие в Белоруссии», — цитирует его ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко заявил, что размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии начнётся после 7—8 июля.
Лукашенко отмечал, что российское тактическое ядерное оружие будет размещено в нескольких хранилищах на территории Белоруссии.