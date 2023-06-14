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LSM: на границе Латвии появились очереди желающих въехать в Россию украинцев и молдаван

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На пункте пропуска Виентули в Латвии выстраиваются очереди из граждан Украины и Молдавии, которые хотят въехать в Россию. Об этом пишет портал LSM.
LSM: на границе Латвии появились очереди желающих въехать в Россию украинцев и молдаван
  • Gettyimages.ru

По данным портала, на прошлой неделе свою работу начал пункт по оказанию помощи граждан Украины, которые высказали своё желание вернуться домой в новые российские регионы.

Отмечается, что проблема с очередями возникла в конце мая.

Ранее газета Helsingin Sanomat сообщила, что российские пограничники аннулировали визы ряду граждан Финляндии при попытке въехать в Россию за покупками.

Позже в российском посольстве заявили, что случаи отказов во въезде в Россию для граждан Финляндии носят единичный характер и связаны с несоответствием указанной цели поездки реальной.

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