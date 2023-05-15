В посольстве заявили, что случаи отказов во въезде в Россию для граждан Финляндии единичны

Случаи отказов во въезде в Россию для граждан Финляндии носят единичный характер и связаны с несоответствием указанной цели поездки реальной. Об этом сообщили в российском посольстве.

«Случаи отказа во въезде в Российскую Федерацию гражданам Финляндии, как и ранее, носят единичный характер и обусловлены несоответствием реальной цели поездки и той, которая была указана при оформлении визы», — приводит РИА Новости заявление.

Ранее газета Helsingin Sanomat сообщила, что российские пограничники аннулировали визы ряду граждан Финляндии при попытке въехать в Россию за покупками.