Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Рогов: ВСУ снизили наступательную активность в Запорожской области из-за дождей

Короткая ссылка
Украинская армия снизила свою наступательную активность на Запорожском направлении по причине проливных дождей, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, проливные дожди идут на Васильевском, Ореховском и Гуляйпольско-Пологовском участках фронта.

«Как следствие — снижение активности в наступательных действиях противника», — написал Рогов в своём Telegram-канале.

Он добавил, что основная часть противостояния на данный момент состоит из артиллерийских обстрелов.

Ранее американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш заявил, что контрнаступление Вооружённых сил Украины не принесёт ничего хорошего ни Киеву, ни НАТО.

Он добавил, что некоторые эксперты охарактеризовали попытку контрнаступления ВСУ как заранее обречённую на провал.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить