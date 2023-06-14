Украинская армия снизила свою наступательную активность на Запорожском направлении по причине проливных дождей, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, проливные дожди идут на Васильевском, Ореховском и Гуляйпольско-Пологовском участках фронта.

«Как следствие — снижение активности в наступательных действиях противника», — написал Рогов в своём Telegram-канале.

Он добавил, что основная часть противостояния на данный момент состоит из артиллерийских обстрелов.

Ранее американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш заявил, что контрнаступление Вооружённых сил Украины не принесёт ничего хорошего ни Киеву, ни НАТО.

Он добавил, что некоторые эксперты охарактеризовали попытку контрнаступления ВСУ как заранее обречённую на провал.