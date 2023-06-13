В Пентагоне не уверены в замене ВСУ каждой потерянной бронемашины США при контрнаступлении

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх признала, что не уверена в наличии у ведомства планов заменять ВС Украины каждую утраченную при контрнаступлении единицу бронетехники американского производства.

Об этом пишет ТАСС.

«Я не знаю, будет ли это соотношение (по технике. — RT) один к одному... когда это связано с потерями или ущербом, так как сражение продолжается», — сказала она.

По словам Сингх, при расчётах поставок техники специалисты Пентагона учитывали её «возможные потери или повреждения на поле боя».

Ранее стало известно, что Соединённые Штаты выделяют новый пакет военной помощи Киеву на $325 млн.

Новый пакет американской помощи Украине включает 15 БМП Bradley и десять БТР Stryker.