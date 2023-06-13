Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В Пентагоне не уверены в замене ВСУ каждой потерянной бронемашины США при контрнаступлении

Короткая ссылка
Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх признала, что не уверена в наличии у ведомства планов заменять ВС Украины каждую утраченную при контрнаступлении единицу бронетехники американского производства.

Об этом пишет ТАСС.

«Я не знаю, будет ли это соотношение (по технике. — RT) один к одному... когда это связано с потерями или ущербом, так как сражение продолжается», — сказала она.

По словам Сингх, при расчётах поставок техники специалисты Пентагона учитывали её «возможные потери или повреждения на поле боя».

Ранее стало известно, что Соединённые Штаты выделяют новый пакет военной помощи Киеву на $325 млн.

Новый пакет американской помощи Украине включает 15 БМП Bradley и десять БТР Stryker.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить