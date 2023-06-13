Лукашенко: согласовать с Россией применение ядерного оружия можно одним звонком

Согласовать с Россией применение ядерного оружия можно одним телефонным звоном.

Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Россия 1».

«Если начнётся война, я что, буду смотреть по сторонам? Снял трубку, где бы он (президент России Владимир Путин. — RT) ни был, он снял. Он позвонил, я снял трубку, в любой момент, даже вот сейчас» — цитирует его ТАСС.

Ранее Путин на встрече с Лукашенко заявил, что размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии начнётся после 7—8 июля.

Как отмечал министр обороны России Сергей Шойгу, Вооружённым силам Белоруссии был передан оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», также была переоборудована часть самолётов Су-25 для возможного применения ядерного оружия.