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Лукашенко: согласовать с Россией применение ядерного оружия можно одним звонком

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Согласовать с Россией применение ядерного оружия можно одним телефонным звоном.
Лукашенко: согласовать с Россией применение ядерного оружия можно одним звонком
  • РИА Новости

Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Россия 1».

«Если начнётся война, я что, буду смотреть по сторонам? Снял трубку, где бы он (президент России Владимир Путин. — RT) ни был, он снял. Он позвонил, я снял трубку, в любой момент, даже вот сейчас» — цитирует его ТАСС.

Ранее Путин на встрече с Лукашенко заявил, что размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии начнётся после 7—8 июля.

Как отмечал министр обороны России Сергей Шойгу, Вооружённым силам Белоруссии был передан оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», также была переоборудована часть самолётов Су-25 для возможного применения ядерного оружия.

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