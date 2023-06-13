Путин: ВСУ пытались атаковать российский корабль при помощи морских беспилотников
- AP
Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами.
«Буквально вчера или позавчера на наш корабль, который охранял «Турецкий поток», трубу газовую, была совершена атака», — сообщил Путин.
Он уточнил, что корабль атаковали восемь беспилотников.
«Три уничтожили, четвёртый ход потерял, его потом добили. Сразу после этого — ещё четыре беспилотника», — рассказал он.
Кроме того, в нейтральной зоне был замечен американский разведывательный беспилотник.
Ранее в российском Минобороны сообщили, что ВС России отбили три атаки украинских войск в районе Макаровки в ДНР.