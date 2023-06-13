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Путин: ВСУ пытались атаковать российский корабль при помощи морских беспилотников

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Украина с помощью морских беспилотников пыталась атаковать российский корабль, охранявший газопровод «Турецкий поток».
Путин: ВСУ пытались атаковать российский корабль при помощи морских беспилотников
  • AP

Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами.

«Буквально вчера или позавчера на наш корабль, который охранял «Турецкий поток», трубу газовую, была совершена атака», — сообщил Путин.

Он уточнил, что корабль атаковали восемь беспилотников.

«Три уничтожили, четвёртый ход потерял, его потом добили. Сразу после этого — ещё четыре беспилотника», — рассказал он.

Кроме того, в нейтральной зоне был замечен американский разведывательный беспилотник.

Ранее в российском Минобороны сообщили, что ВС России отбили три атаки украинских войск в районе Макаровки в ДНР.

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