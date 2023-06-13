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Путин: Россия оставляет за собой право ответного использования боеприпасов c обеднённым ураном

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Россия оставляет за собой право ответного использования боеприпасов с обеднённым ураном. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на встрече с военкорами.

В ответ на вопрос журналиста он отметил, что в данном случае нет необходимости действовать на упреждение.

По его словам, подобные боеприпасы есть у России в наличии, но она их не применяет.

«Таких боеприпасов у нас много, с обеднённым ураном. Если они будут применять, мы тоже оставляем за собой право применять такие же боеприпасы», — сказал Путин.

В марте в Британии сообщили, что Лондон направит Киеву «боеприпасы, в том числе бронебойные с содержанием обеднённого урана».

13 июня The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских политиков писала, что Соединённые Штаты собираются предоставить Киеву танковые снаряды с обеднённым ураном.

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