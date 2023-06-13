Случаи выявления холерной палочки в воде фиксируют в Херсонской области

Первые случаи обнаружения возбудителя холерной палочки фиксируются в Херсонской области, заявил начальник отдела госэконадзора земельных ресурсов Государственной экологической инспекции Украины Олег Павленко.

Об этом пишет РИА Новости.

«Очень большой загрязнённости нет, но по санэпидемиологической обстановке — там уже есть несколько случаев обнаружения холерной и кишечной палочек (в воде. — RT)», — сообщил Павленко.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что питьевая вода в Херсонской области соответствует нормативным показателям.

Представитель ВОЗ на Украине Ярно Хабихт сообщил, что организация пока не получала данных о вспышках заболеваний на территориях, пострадавших от разрушения Каховской ГЭС.