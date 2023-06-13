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Подоляк назвал конфликт на Украине возможностью перевооружиться для Европы

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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал украинский конфликт «отличной возможностью» для Европы перевооружиться.
Подоляк назвал конфликт на Украине возможностью перевооружиться для Европы
  • AP

«(Украинский конфликт. — RT) стал отличной возможностью для многих европейских стран выгодно перевооружиться: отдать устаревшее вооружение и получить новые образцы техники за счёт стратегических партнёров», — написал он в Twitter.

Подоляк призвал отдать «покрытое пылью оружие» Украине.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский договорились создать условия для подготовки украинских пилотов.

Макрон также отметил, что Париж наращивает поставки боеприпасов и вооружений Киеву.

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