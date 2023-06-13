Подоляк назвал конфликт на Украине возможностью перевооружиться для Европы
- AP
«(Украинский конфликт. — RT) стал отличной возможностью для многих европейских стран выгодно перевооружиться: отдать устаревшее вооружение и получить новые образцы техники за счёт стратегических партнёров», — написал он в Twitter.
Подоляк призвал отдать «покрытое пылью оружие» Украине.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский договорились создать условия для подготовки украинских пилотов.
Макрон также отметил, что Париж наращивает поставки боеприпасов и вооружений Киеву.