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Конституционный суд Молдавии объявил перерыв в рассмотрении запроса о запрете партии «Шор»

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Конституционный суд Молдавии объявил перерыв до 14 июня в рассмотрении запроса о запрете оппозиционной партии «Шор».
Конституционный суд Молдавии объявил перерыв в рассмотрении запроса о запрете партии «Шор»
  • РИА Новости

Об этом сообщил глава суда Николай Рошка.

«Объявляется завершение рассмотрения материалов дела и юридических дебатов, мы переходим к следующему этапу, но объявляем паузу до завтра, 14 июня, до 10:00 (совпадает с мск), будем заслушивать мнения обеих сторон», — сказал он на заседании, его цитирует РИА Новости.

Суд приступил к рассмотрению обращения правительства 10 мая.

12 июня сотни сторонников партии «Шор» пикетировали здание Конституционного суда.

В мае парламент Молдавии лишил иммунитета депутата фракции «Шор» Марину Таубер в её отсутствие. За это проголосовали 59 депутатов правящего большинства PAS.

Лидер партии «Шор» Илан Шор выразил мнение, что Кишинёву нужно сотрудничать со всеми и не обслуживать интересы Запада.

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