Сотни сторонников партии «Шор» пикетируют здание Конституционного суда Молдавии

Сотни сторонников оппозиционной молдавской партии «Шор» пикетируют здание Конституционного суда, где судьи рассматривают запрос правительства о запрете оппозиционного движения.

Как пишет ТАСС, протестующие скандируют лозунги против проевропейской Партии действия и солидарности (PAS): «Долой ПДС», «Долой диктатуру», «Мы не сдадимся».

Полиция не вмешивается в действия митингующих.

В мае парламент Молдавии лишил иммунитета депутата фракции «Шор» Марину Таубер в её отсутствие. За это проголосовали 59 депутатов правящего большинства PAS.

Лидер партии «Шор» Илан Шор выразил мнение, что Кишинёву нужно сотрудничать со всеми и не обслуживать интересы Запада.