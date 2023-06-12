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Сотни сторонников партии «Шор» пикетируют здание Конституционного суда Молдавии

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Сотни сторонников оппозиционной молдавской партии «Шор» пикетируют здание Конституционного суда, где судьи рассматривают запрос правительства о запрете оппозиционного движения.
Сотни сторонников партии «Шор» пикетируют здание Конституционного суда Молдавии
  • AP

Как пишет ТАСС, протестующие скандируют лозунги против проевропейской Партии действия и солидарности (PAS): «Долой ПДС», «Долой диктатуру», «Мы не сдадимся».

Полиция не вмешивается в действия митингующих.

В мае парламент Молдавии лишил иммунитета депутата фракции «Шор» Марину Таубер в её отсутствие. За это проголосовали 59 депутатов правящего большинства PAS.

Лидер партии «Шор» Илан Шор выразил мнение, что Кишинёву нужно сотрудничать со всеми и не обслуживать интересы Запада.

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