Парламент Молдавии лишил иммунитета лидера фракции оппозиционной партии «Шор» Таубер
- РИА Новости
Об этом сообщает Sputnik Молдова.
Издание напоминает, что ранее Таубер лишали иммунитета в парламенте действующего созыва, но по другому уголовному делу.
Как отмечается, сейчас Таубер находится в Апелляционной палате Кишинёва, где рассматривают ходатайство защиты о её освобождении из-под домашнего ареста.
2 мая суд отправил политика под домашний арест. Таубер подозревают в нарушениях правил финансирования политсилы.