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Парламент Молдавии лишил иммунитета лидера фракции оппозиционной партии «Шор» Таубер

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Парламент Молдавии лишил иммунитета депутата фракции «Шор» Марину Таубер в её отсутствие. За это проголосовали 59 депутатов правящего большинства PAS («Действие и солидарность»).
Парламент Молдавии лишил иммунитета лидера фракции оппозиционной партии «Шор» Таубер
  • РИА Новости

Об этом сообщает Sputnik Молдова.

Издание напоминает, что ранее Таубер лишали иммунитета в парламенте действующего созыва, но по другому уголовному делу.

Как отмечается, сейчас Таубер находится в Апелляционной палате Кишинёва, где рассматривают ходатайство защиты о её освобождении из-под домашнего ареста.

2 мая суд отправил политика под домашний арест. Таубер подозревают в нарушениях правил финансирования политсилы.

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