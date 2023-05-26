Парламент Молдавии лишил иммунитета лидера фракции оппозиционной партии «Шор» Таубер

Парламент Молдавии лишил иммунитета депутата фракции «Шор» Марину Таубер в её отсутствие. За это проголосовали 59 депутатов правящего большинства PAS («Действие и солидарность»).

РИА Новости

Об этом сообщает Sputnik Молдова. Издание напоминает, что ранее Таубер лишали иммунитета в парламенте действующего созыва, но по другому уголовному делу. Как отмечается, сейчас Таубер находится в Апелляционной палате Кишинёва, где рассматривают ходатайство защиты о её освобождении из-под домашнего ареста. 2 мая суд отправил политика под домашний арест. Таубер подозревают в нарушениях правил финансирования политсилы.