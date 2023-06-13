Foreign Affairs: Запад советовал Киеву «рыть окопы и убивать как можно больше русских»
- AFP
Сначала мы спросили: «Можно нам ПЗРК Stinger?», на что нам сказали: «Нет, ройте окопы и убивайте как можно больше русских, прежде чем всё закончится», — цитирует министра автор статьи Гидеон Роуз.
В августе российский постпред Василий Небензя во время заседания Совбеза ООН заявил, что официальные представители киевского режима открыто призывают убивать русских.
Он добавил, что западные страны не просто всё это не осуждают, но и помогают украинским спецслужбам готовить подрывников-диверсантов для истребления неугодных.