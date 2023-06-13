Foreign Affairs: Запад советовал Киеву «рыть окопы и убивать как можно больше русских»

Западные партнёры Украины перед поставками ВСУ оружия призывали киевские власти «рыть окопы и убивать как можно больше русских», прежде чем конфликт завершится, пишет журнал Foreign Affairs со ссылкой на украинского министра обороны Алексея Резникова.

Сначала мы спросили: «Можно нам ПЗРК Stinger?», на что нам сказали: «Нет, ройте окопы и убивайте как можно больше русских, прежде чем всё закончится», — цитирует министра автор статьи Гидеон Роуз.

В августе российский постпред Василий Небензя во время заседания Совбеза ООН заявил, что официальные представители киевского режима открыто призывают убивать русских.

Он добавил, что западные страны не просто всё это не осуждают, но и помогают украинским спецслужбам готовить подрывников-диверсантов для истребления неугодных.