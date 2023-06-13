Лукашенко заявил, что в Белоруссии создали все условия для хранения тактического оружия
- РИА Новости
«Всё готово. Думаю, пройдёт несколько дней, и мы будем иметь то, что мы и просили. И даже чуть больше», — цитирует его РИА Новости.
По словам белорусского лидера, в стране выполнили все условия для хранения ТЯО.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что размещение тактического ядерного оружия в республике начнётся после 7—8 июля.
Как отмечал министр обороны Сергей Шойгу, Вооружённым силам Белоруссии был передан оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», также была переоборудована часть самолётов Су-25 для возможного применения ядерного оружия.