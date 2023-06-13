Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Лукашенко заявил, что в Белоруссии создали все условия для хранения тактического оружия

Короткая ссылка
В Белоруссии созданы все условия для хранения тактического ядерного оружия (ТЯО), заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
Лукашенко заявил, что в Белоруссии создали все условия для хранения тактического оружия
  • РИА Новости

«Всё готово. Думаю, пройдёт несколько дней, и мы будем иметь то, что мы и просили. И даже чуть больше», — цитирует его РИА Новости.

По словам белорусского лидера, в стране выполнили все условия для хранения ТЯО.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что размещение тактического ядерного оружия в республике начнётся после 7—8 июля.

Как отмечал министр обороны Сергей Шойгу, Вооружённым силам Белоруссии был передан оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», также была переоборудована часть самолётов Су-25 для возможного применения ядерного оружия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить