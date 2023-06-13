Лукашенко: Белоруссия в случае агрессии не будет колебаться с применением ядерного оружия

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что никакого колебания по применению ядерного оружия не будет в случае агрессии против Белоруссии.

«Зачем это нужно? Чтобы ни одна нога каких-то сволочей не ступала больше на белорусскую землю», — цитирует его БЕЛТА.

Он напомнил, что это оружие сдерживания и «вряд ли кому-то захочется воевать со страной, у которой есть такое оружие».

«Не дай бог мне придётся принимать решение на применение этого оружия в современное время. Но никакого колебания не будет, если только против нас будет агрессия», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что размещение тактического ядерного оружия в республике начнётся после 7—8 июля.

Как отмечал министр обороны Сергей Шойгу, Вооружённым силам Белоруссии был передан оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», также была переоборудована часть самолётов Су-25 для возможного применения ядерного оружия.