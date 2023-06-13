Лукашенко заявил, что сам настоял на размещении ядерного оружия в стране

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сам настоял на размещении ядерного оружия на территории государства.

По версии западных СМИ, Россия стремится разместить вооружение к саммиту НАТО в июле.

«Россия ни к чему не стремится. Не в России дело», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.

По его словам, размещение ядерного оружия в Белоруссии было его настоятельным требованием к российской стороне для гарантии безопасности государства.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что размещение тактического ядерного оружия в республике начнётся после 7—8 июля.

Как отмечал министр обороны Сергей Шойгу, Вооружённым силам Белоруссии был передан оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», также была переоборудована часть самолётов Су-25 для возможного применения ядерного оружия.