Воду из скважин в Голой Пристани признали непригодной для питья

Вода из пострадавшей от наводнения Голой Пристани непригодна для питья по бактериологическим и химическим показателям, заявил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

«Анализы по всем девяти скважинам, отобранным в Голой Пристани, показали, что пить её нельзя. Как по бактериологическим, так и по химическим показателям: это просто опасно для здоровья», — сообщил он.

По словам Алексеенко, пока что безопасно употреблять для питья и приготовления пищи только бутилированную воду.

Ранее глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев сообщил о начале работ по обеззараживанию местности после схода воды.

По словам Леонтьева, работы проводятся при содействии подразделений РХБЗ Минобороны России.

11 июня сообщалось, что вода полностью сошла с улиц Новой Каховки (Херсонская область), затопленной после разрушения украинскими военными дамбы Каховской гидроэлектростанции.