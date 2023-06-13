Воду из скважин в Голой Пристани признали непригодной для питья
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«Анализы по всем девяти скважинам, отобранным в Голой Пристани, показали, что пить её нельзя. Как по бактериологическим, так и по химическим показателям: это просто опасно для здоровья», — сообщил он.
По словам Алексеенко, пока что безопасно употреблять для питья и приготовления пищи только бутилированную воду.
Ранее глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев сообщил о начале работ по обеззараживанию местности после схода воды.
По словам Леонтьева, работы проводятся при содействии подразделений РХБЗ Минобороны России.
11 июня сообщалось, что вода полностью сошла с улиц Новой Каховки (Херсонская область), затопленной после разрушения украинскими военными дамбы Каховской гидроэлектростанции.