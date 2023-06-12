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Власти Новой Каховки сообщили о начале работ по обеззараживанию местности

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Глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев сообщил о начале работ по обеззараживанию местности после схода воды.
Власти Новой Каховки сообщили о начале работ по обеззараживанию местности
  • Gettyimages.ru

«Вода сошла с улиц города, сейчас продолжаются работы по её откачке из подвалов домов, начаты работы по обеззараживанию местности», — сказал он РИА Новости.

По словам Леонтьева, работы проводятся при содействии подразделений РХБЗ Минобороны России.

11 июня сообщалось, что вода полностью сошла с улиц Новой Каховки (Херсонская область), затопленной после разрушения украинскими военными дамбы Каховской гидроэлектростанции.

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