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Администрация: вода полностью сошла с улиц Новой Каховки, но объекты туризма затоплены

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Вода полностью сошла с улиц Новой Каховки (Херсонская область), затопленной после разрушения украинскими военными дамбы Каховской гидроэлектростанции.
Администрация: вода полностью сошла с улиц Новой Каховки, но объекты туризма затоплены
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение городской администрации. 

Уточняется, что объекты туризма, которые находятся в прибрежной зоне, до сих пор затоплены.

Также сообщается, что почти вся вода ушла с улиц села Корсунки. Однако основная часть дач в районе этого населённого пункта до сих пор затоплена.

Ранее стало известно, что свыше 23 тыс. жилых домов в Херсонской области оказались под водой из-за разрушения Каховской ГЭС, при этом освободились от воды 320.

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