Администрация: вода полностью сошла с улиц Новой Каховки, но объекты туризма затоплены

Вода полностью сошла с улиц Новой Каховки (Херсонская область), затопленной после разрушения украинскими военными дамбы Каховской гидроэлектростанции.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение городской администрации.

Уточняется, что объекты туризма, которые находятся в прибрежной зоне, до сих пор затоплены.

Также сообщается, что почти вся вода ушла с улиц села Корсунки. Однако основная часть дач в районе этого населённого пункта до сих пор затоплена.

Ранее стало известно, что свыше 23 тыс. жилых домов в Херсонской области оказались под водой из-за разрушения Каховской ГЭС, при этом освободились от воды 320.