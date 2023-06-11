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ТАСС: более 23 тысяч жилых домов в Херсонской области оказались подтопленными из-за ЧП

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Свыше 23 тыс. жилых домов в Херсонской области оказались под водой из-за разрушения Каховской ГЭС, при этом освободились от воды 320.
ТАСС: более 23 тысяч жилых домов в Херсонской области оказались подтопленными из-за ЧП
  • РИА Новости

«В результате прорыва Каховской ГЭС в зоне подтопления оказались 23 228 жилых домов на территории 20 населённых пунктов», — сообщил источник ТАСС в экстренных службах.

Кроме того, под водой оказались Нижнеднепровский национальный природный парк, пять кладбищ, один скотомогильник и 60 социально значимых объектов.

По словам собеседника агентства, 320 домов и одно кладбище уже освободились от воды.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо ранее сообщил, что из затопленных районов региона были эвакуированы почти 7 тыс. человек.

Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что вода почти полностью ушла из Новой Каховки (Херсонская область) после разрушения Каховской гидроэлектростанции.

По данным «Укргидроэнерго», уровень воды в Каховском водохранилище снизился более чем на семь метров.

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