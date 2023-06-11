«Укргидроэнерго»: уровень воды в Каховском водохранилище снизился более чем на семь метров
- РИА Новости
«По состоянию на 08:00 11 июня уровень Каховского водохранилища в районе Никополя составляет 9,35. За сутки уровень воды снизился более чем на метр, а с момента разрушения — более чем на семь метров», — говорится в сообщении.
Кроме того, специалисты зафиксировали снижение уровня воды на полметра в Днепре.
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо ранее сообщил, что из затопленных районов региона были эвакуированы почти 7 тыс. человек.
Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что вода почти полностью ушла из Новой Каховки (Херсонская область) после разрушения Каховской гидроэлектростанции.