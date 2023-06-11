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«Укргидроэнерго»: уровень воды в Каховском водохранилище снизился более чем на семь метров

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Со дня аварии на Каховской ГЭС уровень воды в Каховском водохранилище снизился более чем на семь метров, заявили в компании «Укргидроэнерго».
«Укргидроэнерго»: уровень воды в Каховском водохранилище снизился более чем на семь метров
  • РИА Новости

«По состоянию на 08:00 11 июня уровень Каховского водохранилища в районе Никополя составляет 9,35. За сутки уровень воды снизился более чем на метр, а с момента разрушения — более чем на семь метров», — говорится в сообщении.

Кроме того, специалисты зафиксировали снижение уровня воды на полметра в Днепре.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо ранее сообщил, что из затопленных районов региона были эвакуированы почти 7 тыс. человек.

Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что вода почти полностью ушла из Новой Каховки (Херсонская область) после разрушения Каховской гидроэлектростанции.

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