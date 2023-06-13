В Херсонской области обнаружили тело женщины после прорыва на Каховской ГЭС

Спасатели после прорыва на Каховской ГЭС в Херсонской области обнаружили тело женщины.

«В ходе спасательных работ обнаружено тело женщины 1950 года рождения, она стала девятой жертвой происшествия», — сообщили ТАСС в экстренных службах.

Собеседник агентства уточнил, что двое из общего числа погибших погибли при обстреле пункта эвакуации.

Президент России Владимир Путин назвал разрушение дамбы Каховской гидроэлектростанции варварской акцией Киева, которая была осуществлена с подачи кураторов из западных государств.

Сотрудники МЧС России спасли 1534 человека в Херсонской области после украинской диверсии на Каховской ГЭС.

Госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен заявил, что администрация США не располагает дополнительной информацией о том, кто несёт ответственность за подрыв Каховской ГЭС.