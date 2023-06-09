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МЧС спасло более полутора тысяч человек после ЧП на Каховской ГЭС

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Сотрудники МЧС России спасли 1534 человека в Херсонской области после украинской диверсии на Каховской ГЭС.

Информация об этом появилась в Telegram-канале МЧС России.

«Всего эвакуировано 5133 человек, в том числе 178 детей и 66 маломобильных граждан», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ведомство продолжает наращивать силы и средства для ликвидации последствий ЧС.

Ранее в Херсонской области назвали число жертв катастрофы на Каховской ГЭС.

Также сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил МЧС оказать помощь домохозяйствам в Херсонской области, пострадавшим после разрушения Каховской ГЭС.

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