МЧС спасло более полутора тысяч человек после ЧП на Каховской ГЭС
Информация об этом появилась в Telegram-канале МЧС России.
«Всего эвакуировано 5133 человек, в том числе 178 детей и 66 маломобильных граждан», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ведомство продолжает наращивать силы и средства для ликвидации последствий ЧС.
Ранее в Херсонской области назвали число жертв катастрофы на Каховской ГЭС.
Также сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил МЧС оказать помощь домохозяйствам в Херсонской области, пострадавшим после разрушения Каховской ГЭС.