Площадь пожаров на востоке Казахстана сократилась до 43 тысяч гектаров
- РИА Новости
«Площадь возгорания на данный момент — около 43 тыс. га. Было больше 60 тыс. га», — цитирует его Tengri News.
По словам министра, спасатели рассчитывают потушить пожары в ближайшие дни.
Ранее в МЧС сообщили, что жертвами природного пожара в Казахстане стали 14 человек.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 12 июня днём общенационального траура в связи с гибелью людей при лесных пожарах в Абайской области.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования и слова поддержки президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.