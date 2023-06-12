Площадь пожаров на востоке Казахстана сократилась до 43 тысяч гектаров

Площадь лесных пожаров в Абайской области сократилась до 43 тыс. га, но есть риск новых возгораний из-за температуры и ветра, заявил глава МЧС Казахстана Сырым Шарипханов.

«Площадь возгорания на данный момент — около 43 тыс. га. Было больше 60 тыс. га», — цитирует его Tengri News.

По словам министра, спасатели рассчитывают потушить пожары в ближайшие дни.

Ранее в МЧС сообщили, что жертвами природного пожара в Казахстане стали 14 человек.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 12 июня днём общенационального траура в связи с гибелью людей при лесных пожарах в Абайской области.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования и слова поддержки президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.