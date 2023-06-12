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Глава Приднестровья пожелал России преодолеть все трудности

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Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский поздравил соотечественников и россиян с Днём России, пожелав стране преодолеть все трудности.
Глава Приднестровья пожелал России преодолеть все трудности
  • Legion-Media

«Мы от всей души желаем России преодолеть все трудности, мы желаем российскому народу процветания», — сообщила его пресс-служба.

Красносельский отметил, что Приднестровье тесно связано с Россией как экономическими контактами, так и стандартами образования и проектами в области культуры, а также православными традициями.

Приднестровцы благодарны Российской Федерации за то, что в 1992 году она стала гарантом мира на берегах Днестра и до сих пор им остаётся.

Лидер Партии социалистов и бывший президент республики Игорь Додон также поздравил российский народ с Днём России. Политик выступил за стратегические отношения между Кишинёвом и Москвой.

Глава МИД Индии Субраманиам Джайшанкар, в свою очередь, выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с Россией в рамках особого стратегического партнёрства. Он направил «тёплые поздравления» правительству и народу Российской Федерации.

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