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Херш: больше половины населения мира поддерживает российскую спецоперацию на Украине

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Американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш заявил, что больше половины населения мира поддерживает российскую спецоперацию на Украине.

Об этом он сказал в эфире авторской программы британского политика и журналиста Джорджа Гэллоуэя.

Журналист отметил большое число стран, в особенности в Африке и Азии, которые перестали быть проамериканскими и стали пророссийскими.

По его словам, Россию в конфликте с Украиной поддерживает «значительно больше, чем половина населения» Земли.

Также Херш заявил, что контрнаступление Вооружённых сил Украины не принесёт ничего хорошего ни Киеву, ни Североатлантическому альянсу.

В мае российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия всегда придавала особое значение упрочению дружественных отношений с партнёрами из Африки.

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