Подоляк отверг инициативы Бразилии, Индонезии и стран Африки о переговорах с Россией

Советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк отверг возможность переговорного процесса между Россией и Украиной на основе мирных инициатив, предложенных властями Бразилии, Индонезии и стран Африки.

Об этом он написал в Twitter.

Подоляк назвал «невозможными» переговоры с Россией в данный момент.

«Для этого вообще нет никаких индонезийских, бразильских или африканских «оснований», — констатировал он.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия видит, что хозяева киевского режима не позволяют ему начинать дипломатические усилия по урегулированию конфликта.

Бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте выразил уверенность, что Владимир Зеленский не может один решать, каким образом можно урегулировать украинский конфликт.