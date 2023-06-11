Подоляк отверг инициативы Бразилии, Индонезии и стран Африки о переговорах с Россией
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Об этом он написал в Twitter.
Подоляк назвал «невозможными» переговоры с Россией в данный момент.
«Для этого вообще нет никаких индонезийских, бразильских или африканских «оснований», — констатировал он.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия видит, что хозяева киевского режима не позволяют ему начинать дипломатические усилия по урегулированию конфликта.
Бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте выразил уверенность, что Владимир Зеленский не может один решать, каким образом можно урегулировать украинский конфликт.