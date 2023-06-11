Российские военные уничтожили узел связи ВСУ в Запорожской области

Российская авиация, артиллерия и ракетные войска уничтожили узел связи ВСУ в Запорожской области.

«В районе населённого пункта Кирово Запорожской области уничтожен узел связи 65-й механизированной бригады ВСУ», — заявили в Минобороны России.

Кроме того, группировка войск «Юг» за минувшие сутки отразила восемь атак ВСУ на Донецком направлении.

Также в районе Времёвского выступа ударами оперативно-тактической и армейской авиации нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ.

В Минобороны России назвали Авдеевку и Марьинку самыми горячими точками на Донецком направлении.