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Российские военные уничтожили узел связи ВСУ в Запорожской области

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Российская авиация, артиллерия и ракетные войска уничтожили узел связи ВСУ в Запорожской области.
Российские военные уничтожили узел связи ВСУ в Запорожской области
  • РИА Новости

«В районе населённого пункта Кирово Запорожской области уничтожен узел связи 65-й механизированной бригады ВСУ», — заявили в Минобороны России.

Кроме того, группировка войск «Юг» за минувшие сутки отразила восемь атак ВСУ на Донецком направлении.

Также в районе Времёвского выступа ударами оперативно-тактической и армейской авиации нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ.

В Минобороны России назвали Авдеевку и Марьинку самыми горячими точками на Донецком направлении.

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