Российские военные уничтожили узел связи ВСУ в Запорожской области
- РИА Новости
«В районе населённого пункта Кирово Запорожской области уничтожен узел связи 65-й механизированной бригады ВСУ», — заявили в Минобороны России.
Кроме того, группировка войск «Юг» за минувшие сутки отразила восемь атак ВСУ на Донецком направлении.
Также в районе Времёвского выступа ударами оперативно-тактической и армейской авиации нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ.
В Минобороны России назвали Авдеевку и Марьинку самыми горячими точками на Донецком направлении.