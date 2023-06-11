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Добровольцы рассказали, как отразили попытку ВСУ наступать в районе Орехова

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Добровольцы из батальона «БАРС-3» в составе ударной бригады «Царские волки» отразили атаку украинских боевиков в районе Орехова на Запорожском направлении. ВСУ отправили в бой шесть танков и пехоту, сообщил РИА Новости командир роты с позывным Маринез.
Добровольцы рассказали, как отразили попытку ВСУ наступать в районе Орехова
  • РИА Новости

«В нашем направлении шесть танков шло. Было прямое столкновение», — рассказал он.

По словам бойцов, первый танк был подбит из ПТУРа.

«Танк загорелся, и противник отступил, дальше он не пошёл, то есть был деморализован. Личный состав открыл по противнику огонь из всех видов вооружений, которые имеются у нас здесь, и мы данную позицию отстояли, враг дальше не прошёл», — рассказал боец с позывным Учик.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ пытаются наступать на Запорожском направлении по ночам.

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