Добровольцы рассказали, как отразили попытку ВСУ наступать в районе Орехова
- РИА Новости
«В нашем направлении шесть танков шло. Было прямое столкновение», — рассказал он.
По словам бойцов, первый танк был подбит из ПТУРа.
«Танк загорелся, и противник отступил, дальше он не пошёл, то есть был деморализован. Личный состав открыл по противнику огонь из всех видов вооружений, которые имеются у нас здесь, и мы данную позицию отстояли, враг дальше не прошёл», — рассказал боец с позывным Учик.
Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ пытаются наступать на Запорожском направлении по ночам.