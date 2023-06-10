Рогов заявил, что ВСУ пытаются наступать на Запорожском направлении по ночам

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Вооружённые силы Украины предпринимают попытки наступать на Запорожском направлении по ночам.

Об этом он сказал в беседе с РИА Новости.

«Украинские войска уже третьи сутки пытаются наступать по ночам», — констатировал собеседник агентства.

Рогов объяснил, что таким образом украинская армия стремится избежать попадания под удар российской авиации и дронов-камикадзе.

9 июня сообщалось, что российские военные за сутки отразили две атаки украинской армии в Запорожской области — в районах Новоданиловки и Малой Токмачки.