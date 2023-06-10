Рогов заявил, что ВСУ пытаются наступать на Запорожском направлении по ночам
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Об этом он сказал в беседе с РИА Новости.
«Украинские войска уже третьи сутки пытаются наступать по ночам», — констатировал собеседник агентства.
Рогов объяснил, что таким образом украинская армия стремится избежать попадания под удар российской авиации и дронов-камикадзе.
9 июня сообщалось, что российские военные за сутки отразили две атаки украинской армии в Запорожской области — в районах Новоданиловки и Малой Токмачки.