Рогов: ВСУ готовятся к новым атакам в Запорожской области

Глава общественного запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские войска готовятся к новым атакам в Запорожской области.

Об этом информирует РИА Новости.

По его словам, попытки атаковать со стороны ВСУ «идут по нарастающей».

«Вечером они провели массированную артподготовку по нашим позициям», — сказал Рогов.

При этом он добавил, что ситуация на позициях и вдоль линии фронта контролируется российской армией.

Ранее Рогов заявил, что ВСУ пытаются наступать на Запорожском направлении по ночам.

Также он рассказал, что группировка ВСУ на Запорожском направлении составляет свыше 100 тыс. бойцов.