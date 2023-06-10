Рогов: группировка ВСУ на Запорожском направлении составляет свыше 100 тысяч бойцов

Общая группировка украинских войск на Запорожском направлении составляет свыше 100 тыс. человек.

Об этом сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Общая группировка ВСУ на Запорожском направлении, по нашим данным, превышает 100 тыс. боевиков», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, в наступлении задействована небольшая группа.

Ранее стало известно, что в Запорожской области создано народное ополчение, вместе с полицией и военной комендатурой ополченцы заступят на патрулирование.

9 июня сообщалось, что российские военные за сутки отразили две атаки украинской армии в Запорожской области в районах Новоданиловки и Малой Токмачки.