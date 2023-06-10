Сальдо заявил, что Путин контролирует ситуацию в Херсонской области после затопления
- РИА Новости
«Президент интересуется ситуацией, что происходит, как происходит, уже сейчас неоднократно набирает и спрашивает, постоянно контролирует ситуацию», — заявил Сальдо в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, Путин попросил предоставлять полные данные о ситуации на местах и поручил оказать помощь людям.
Утром 10 июня Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли удар по пункту временного размещения эвакуированных из подтопленных зон в Херсонской области.
Пострадавшие при ударе получили ожоги и отравление угарным газом.
Также сообщалось, что число госпитализированных с подтопленных территорий Херсонской области возросло до 66.