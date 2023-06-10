ВСУ обстреляли пункт эвакуации в Херсонской области, погибла женщина

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ нанесли удар по пункту временного размещения эвакуированных из подтопленных зон в Херсонской области.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Около 5 утра заокеанские военные преступники продолжили наносить удары по пунктам временного размещения людей на Арабатской стрелке», — говорится в сообщении.

Сальдо отметил, что в результате удара ВСУ погибла женщина. Также сообщается, что обстрелы производились предположительно английскими ракетами Storm Shadow.

Днём ранее Сальдо заявил, что в результате удара ВСУ по базе отдыха на Арабатской Стрелке погиб один человек.