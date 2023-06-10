Рогов: жители Запорожской области идут добровольцами на фронт
- РИА Новости
«Жители Запорожской области массово идут добровольцами на фронт, стремясь приблизить освобождение своего региона от украинских захватчиков», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, сегодня в воинских подразделениях сражаются около 7 тыс. добровольцев из Запорожской области.
Ранее стало известно, что в Запорожской области создано народное ополчение, вместе с полицией и военной комендатурой ополченцы заступят на патрулирование.