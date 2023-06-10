Рогов: жители Запорожской области идут добровольцами на фронт

Жители Запорожской области идут добровольцами на фронт, сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Жители Запорожской области массово идут добровольцами на фронт, стремясь приблизить освобождение своего региона от украинских захватчиков», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, сегодня в воинских подразделениях сражаются около 7 тыс. добровольцев из Запорожской области.

Ранее стало известно, что в Запорожской области создано народное ополчение, вместе с полицией и военной комендатурой ополченцы заступят на патрулирование.